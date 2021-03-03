В Черкассах разрушили половину старинного дома: как выживают хозяева второй

В Черкассах во время строительства многоэтажки выкупили и развалили половину дома, которому более ста лет, а жителей другой половины оставили посреди зимы без газа и почти без крыши. Выкупленная половина разрушенного старинного здания должна стать клумбой перед новой высоткой.

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Как живется владельцам уцелевшей части и ценность разрушенной, выясняла корреспондент "Сегодня" Ольга Косенко.

Хозяин дома показывает "Сегодня" полуразрушенное жилище. Рассказывает, что дом строили как одно целое с общим фундаментом, и в советское время его разгородили для двух владельцев. А три года назад соседи продали свою долю строительной компании.

А она оставила людей без газа, а в феврале этого года снесла половину дома, при этом разрушив капитальную стену и повредив крышу.

"Начали усиленно почему-то 10-11 числа разбирать крышу. Когда шел ледяной дождь, когда морозы надвигались. Они разобрали крышу и две недели тут не показывались. Все это залетало к нам, весь снег залетал к нам", – рассказал хозяин дома Александр Лубинец.

На руинах ходят краеведы, которые пытаются спасти хоть какие-то артефакты.

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Пока собирали старинный кирпич и плитку, обнаружили сквозную дыру в печи – это воздуходувный канал, идет в ту часть, где живут люди. Если разрушить эту часть, будет дырка.

Видео: Сегодня

Этот одноэтажный дом построили еще в начале двадцатого века. Подобных зданий, говорят краеведы, в городе

осталось лишь несколько десятков. И потеря каждого – трагедия и для историков, и для экскурсоводов, и для туристов.

"У нас нет ни замков, ни подземелий для того, чтобы как-то привлечь туристов. С помощью как раз этих объектов можно показать, каким город был", – говорит заведующий отделом истории края Черкасского областного краеведческого музея Сергей Ганницкий.

В строительной компании в то же время говорят, что часть помещения – в их собственности, поэтому и разрушили все законно, чтобы обустроить придомовую территорию многоэтажки.

"Людям дом мы не повредили. Мы повредили свое недвижимое имущество", – убеждает Иван Рудык, начальник отдела капитального строительства компании застройщика.

Впрочем представитель застройщика пообещал компенсировать все убытки, правда только если хозяева сделают экспертизу и докажут, что их дом действительно пострадал из-за строителей.

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