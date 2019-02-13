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В Черкассах следователь полиции попался на взятке: опубликованы фото и видео

Сегодня, 19:29

Взяточник требовал деньги и обещал закрыть уголовное производство

В Черкассах следователь полиции попался на взятке: опубликованы фото и видео Другие регионы Взяточник требовал деньги и обещал закрыть уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачили следователя Главного управления Национальной полиции в Черкасской области на получении взятки в размере 3300 долларов. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, оперативники выяснили, что следователь требовал у местного жителя пять тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Сотрудники СБУ задокументировали получение полицейским части неправомерной выгоды.

Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры было открыто уголовное производство, подозреваемому объявили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Неотложные следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятка, СБУ, Черкассы, ГБР

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