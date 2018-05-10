В Черкассах судят агента российских спецслужб

Сегодня, 08:29

О Путине и своей работе на российские спецслужбы 45-летний Руслан рассказывает без угрызений совести


Наказание для предателя. В Черкассах судят агента российских спец-служб. Его причастность к госизмене – доказала СБУ. Жил в селе Благодатное Черкасской области, собирал секретную информацию для России и вербовал наемников для так называемых "ДНР и ЛНР". Свою семью и односельчан держал в страхе. Что грозит шпиону?

О Путине и своей работе на российские спецслужбы 45-летний Руслан, которого в июне 2017 года задержали украинские правоохранители, рассказывает без угрызений совести. Говорит: Российской федерации помогал не за деньги – за идею.

Работал Руслан так. Втирался в доверие к членам патриотических организаций и партий на Черкасчине и в Киеве, получал доступ к информации, которая интересовала Россию. А передавал данные – из напичканного спецтехникой бункера, который обустроил в подвале своего дома.

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Ежедневные угрозы, шантаж и издевательства длились полгода, рассказывает Наталья, бывшая жена Руслана.

15-летний сын Наталии с ужасом вспоминает те дни – Руслан будил семью среди ночи и принуждал пет его любимые песни.

Держал в страхе и односельчан.

Наемников для так называемых "ДНР и ЛНР" Руслан вербовал регулярно. В их число попал и Владислав Чубур. 4 месяца назад его приговорили к году тюрьмы. На суде признался: попал под влияние Руслана из-за постоянного психологического давления.

Скольких завербованных Руслану удалось отправить на оккупированные территории – суду еще предстоит выяснить. В содеянном он не раскаивается. За государственную измену ему грозит до 15-ти лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Одессе поймали агента ФСБ.

Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ задержали во Львове две группы провокаторов. Также мы писали, что во Львове задержали пророссийских провокаторов.
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Источник:

"Сегодня"

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