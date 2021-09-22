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В Черкассах в кафе расстреляли мужчину: он скончался в больнице

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 13:35
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Правоохранители ищут стрелка, который убил мужчину в кафе. Для этого ввели план "Сирена"
В Черкассах расследуют убийство
В Черкассах расследуют убийство / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкассах неизвестный в кафе "Львівська майстерня шоколаду" средь бела дня расстрелял из автомата мужчину. Пострадавший скончался в больнице.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Отмечается, что убийство произошло на улице Байды Вишневецкого. Стрелок открыл огонь из неустановленного автоматического оружия и ранил мужчину. После этого он скрылся на автомобиле Skoda.

Фото Нацполиции

Раненого мужчину доставили в городскую больницу № 3, однако спасти его не удалось.

Правоохранители ввели в городе и области план "Сирена" и ищут подозреваемого. Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства. Стрелку грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Не первое нападение за сегодня

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22 сентября под Киевом произошло покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира. По авто выпустили больше 10 пуль.

В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания". Сам Сергей Шефир в шоковом состоянии, но не пострадал. Правоохранители проводят спецоперацию по поимке преступников.

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