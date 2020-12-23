В Черкасской области браконьеры убили беременную олениху (видео)

В Черкасской области поймали браконьеров, которые убили беременную олениху. Теперь им грозит до трех лет за решеткой.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Так, во время патрулирования экологи и правоохранители услышали выстрел. Они побежали на звук и в тепловизоре увидели двух людей в лодке. Когда те пристали к берегу – обыскали их. В лодке нашли убитую самку оленя европейского и ружье с оптическим прицелом и глушителем.
Экологи насчитали убытков на шестьдесят тысяч гривен. Тело животного отдали на экспертизу чтобы определить, сколько детенышей носила олениха.
Напомним, ранее в Херсонской области поймали браконьеров с уловом на 300 тысяч гривен.
Кроме того, мы писали, что рыбные браконьеры нанесли Украине ущерб на 62 млн гривен.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк