В Черкасской области браконьеры убили беременную олениху (видео)

В Черкасской области поймали браконьеров, которые убили беременную олениху. Теперь им грозит до трех лет за решеткой.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Так, во время патрулирования экологи и правоохранители услышали выстрел. Они побежали на звук и в тепловизоре увидели двух людей в лодке. Когда те пристали к берегу – обыскали их. В лодке нашли убитую самку оленя европейского и ружье с оптическим прицелом и глушителем.

Экологи насчитали убытков на шестьдесят тысяч гривен. Тело животного отдали на экспертизу чтобы определить, сколько детенышей носила олениха.

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Видео: Сегодня

Напомним, ранее в Херсонской области поймали браконьеров с уловом на 300 тысяч гривен.

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Кроме того, мы писали, что рыбные браконьеры нанесли Украине ущерб на 62 млн гривен.

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