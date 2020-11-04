В Черкасской области горел частный дом: среди погибших – ребенок

В селе Вязовок Городищенского района Черкасской области в результате пожара погибли три человека, среди них – ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, возгорание произошло 4 ноября в 8:45 в жилом доме на улице Независимости.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Во время проведения разведки и тушения пожара, сотрудники ГСЧС обнаружили в доме тела, предварительно, двоих пожилых людей и трехлетнего ребенка. В 09:30 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области горел частный дом. В результате погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

Также напомним, ранее в селе Переброды Дубровицкого района Ровенской области во время пожара в частном доме погибли три человека. Спасатели несколько часов тушили огонь.

Кроме того, в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. На опубликованном видео видно, что горит первый этаж здания. Вокруг дома поднимается черный дым.

Видео: ХС | Харьков

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