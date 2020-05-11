В Черкасской области киевлянин устроил стрельбу: что известно

В полицию Маньковского района в ночь на понедельник, 11 мая, поступило сообщение, что возле одного из ночных магазинов города слышны выстрелы.
Об этом сообщает управление Нацполиции в Черкасской области.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого мужчину в ногу.
После этого стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшим оказался житель Маньковки. Его с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу.
А стрелка удалось задержать уже сотрудникам патрульной полиции Киева. Предоставлять какие-либо объяснения он отказался.
Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следственным отделением Маньковского отделения полиции злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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