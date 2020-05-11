В Черкасской области киевлянин устроил стрельбу: что известно

стрелку грозит до семи лет за решеткой

В полицию Маньковского района в ночь на понедельник, 11 мая, поступило сообщение, что возле одного из ночных магазинов города слышны выстрелы.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Черкасской области.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого мужчину в ногу.

Реклама

После этого стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшим оказался житель Маньковки. Его с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу.

А стрелка удалось задержать уже сотрудникам патрульной полиции Киева. Предоставлять какие-либо объяснения он отказался.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Реклама

По данному факту следственным отделением Маньковского отделения полиции злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама