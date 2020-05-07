В Ивано-Франковске мужчина напал на продавца и устроил стрельбу по прохожим: фото и видео

Мужчина напал на продавца с ножом, а потом открыл стрельбу по прохожим

В Ивано-Франковске произошла стрельба – мужчина зашел в магазин и устроил конфликт, а потом открыл огонь по прохожим.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, вызов на линию "102" поступил 6 апреля, около 10 часов утра.

"В областном центре на улице Мазепы произошла стрельба. Полицейские установили, что 38-летний франковец зашел в помещение магазина и устроил конфликт: нецензурно выражался в сторону продавца и угрожал физической расправой. 69-летний продавец попросил неизвестного покинуть помещение, но тот вынул нож и рукояткой холодного оружия нанес мужчине один удар в голову", - говорится в сообщении.

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Копы выяснили, что после этого конфликта хулиган вышел из магазина и выстрелил в сторону продавца, а потом – в 44-летнего прохожего, повредил помещение магазина и два припаркованных автомобиля.

Очевидцы позвонили в полицию и на месте выехали патрульные, которые и задержали злоумышленника на улице Короля Данила.

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Стражи порядка осмотрели место происшествия и поврежденное имущество, а также пообщались с двумя пострадавшими. Правонарушителя задержали, ему грозит обвинение по статье "хулиганство", которая предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Киеве мужчина избил полицейского и открыл стрельбу. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями.

Ранее кровавая стрельба произошла и в Кривом Роге. Преступник расстрелял молодую пару: 25-летняя девушка погибла, а 27-летний парень оказался в больнице. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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