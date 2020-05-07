Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ивано-Франковске мужчина напал на продавца и устроил стрельбу по прохожим: фото и видео

7 мая, 13:39

Руслан Ровик

Мужчина напал на продавца с ножом, а потом открыл стрельбу по прохожим

В Ивано-Франковске произошла стрельба – мужчина зашел в магазин и устроил конфликт, а потом открыл огонь по прохожим.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, вызов на линию "102" поступил 6 апреля, около 10 часов утра.

"В областном центре на улице Мазепы произошла стрельба. Полицейские установили, что 38-летний франковец зашел в помещение магазина и устроил конфликт: нецензурно выражался в сторону продавца и угрожал физической расправой. 69-летний продавец попросил неизвестного покинуть помещение, но тот вынул нож и рукояткой холодного оружия нанес мужчине один удар в голову", - говорится в сообщении.

Реклама

Копы выяснили, что после этого конфликта хулиган вышел из магазина и выстрелил в сторону продавца, а потом – в 44-летнего прохожего, повредил помещение магазина и два припаркованных автомобиля.

Очевидцы позвонили в полицию и на месте выехали патрульные, которые и задержали злоумышленника на улице Короля Данила.

В тренде
На Донбассе ВСУ жестко ответили на вражеские обстрелы: боевики понесли потери

Реклама

Стражи порядка осмотрели место происшествия и поврежденное имущество, а также пообщались с двумя пострадавшими. Правонарушителя задержали, ему грозит обвинение по статье "хулиганство", которая предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Киеве мужчина избил полицейского и открыл стрельбу. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями.

Ранее кровавая стрельба произошла и в Кривом Роге. Преступник расстрелял молодую пару: 25-летняя девушка погибла, а 27-летний парень оказался в больнице. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ивано-Франковск хулиган стрельба выстрел

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 7 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 7 мая и все подробности из регионовУкраина
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)
Зима в мае: Карпаты засыпает снегом (фото)Запад
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркета
COVID-19 в Тернопольской области: заразились работники центра занятости и супермаркетаЗапад
В Украине сменился
В Украине сменился "лидер" по распространению коронавирусаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...