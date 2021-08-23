В Черкасской области, куда приехал Зеленский, силовики подрались с ветеранами АТО – видео

Попытки ветеранов АТО пообщаться с президентом закончились неудачно – после потасовки нескольких человек погрузили в автозак

Ветераны АТО хотели пообщаться с президентом, началась драка. Коллаж "Сегодня"

В Черкасской области, куда приехал президент на открытие флага в географическом центре Украины, произошло столкновение ветеранов АТО и полиции. Потасовка началась на трассе возле села Марьяновка.

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Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews.

Ветераны установили музыкальную колонку, чтобы президент их услышал, но полиция пошла в атаку на людей, желающих задать вопросы Владимиру Зеленскому. Драка длилась недолго, колонки повалили правоохранители.

На место быстро сбежались копы. Фото: PavlovskyNews

Сейчас полиция заблокировала ветеранов посреди трассы.

Колонки повалили на пол. Фото: PavlovskyNews

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Один из лидеров "Нацкорпусу" Максим Жорин рассказал, что ветераны хотели подойти к президенту, но силовики не дали с ним пообщаться. Сейчас участники акции едут в автозаке.

"После того, как ветераны начали импровизированный митинг – доблестные мусора напали на них, избили и разбили технику. По предварительной информации, есть задержанные", - написали в Telegram-канале.

Географический центр Украины

Географический центр Украины расположен на северной окраине села Марьяновка между бывшим райцентром Шпола и деревней Матусив Черкасской области.

В 2012 году на этом месте начали возводить историко-географический комплекс, который так и назвали "Географический центр Украины".

В 1933 году было впервые установлено, что центр Украины находится именно в Черкасской области.

В 2003 году определили, что центр на северной околице города Шпола.

Более точные координаты – что центр именно на территории Марьяновки – определили уже в 2004 году.

Напомним, в Украине в День Независимости, кроме военного парада на Крещатике, 24 августа состоится также речной парад.

Также добавим, в течение праздничных дней 23-25 августа в Киеве меняется график работы городского транспорта. Со всеми изменениями можно ознакомиться здесь.