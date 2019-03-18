В Черкасской области мужчина собрал уникальную коллекцию гармоник
Мужчина собрал почти три сотни уникальных гармоник из 10 стран мира
В своей коллекции Иван Сухой собрал уникальные гармоники: такие экспонаты – единственные в мире. Тут есть даже гармонь Нестора Махно. За каждым экспонатом, как уверяет мастер, стоит целая история. Самым главным Иван считает то, что все инструменты в коллекции работают. В общем мужчина собрал почти три сотни уникальных гармоник из 10 стран мира.
Ранее мы писали о том, что рукодельница из Черноморска Варвара Гоцуляк уже 20 лет коллекционирует снеговиков самых разных форм и размеров. Их количество исчисляется сотнями, за что женщина попала в Реестр рекордов Украины.
Напомним, украинский боксер Денис Беринчик похвастался коллекцией олимпийских мишек. Ранее мы писали, что киевлянка создает удивительные реалистичные игрушки. Работает Ирина по специальной азиатской технологии, позволяющей создать куклу, максимально похожую на человека.
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