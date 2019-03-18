Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкасской области мужчина собрал уникальную коллекцию гармоник

Сегодня, 16:03

Мужчина собрал почти три сотни уникальных гармоник из 10 стран мира

В Черкасской области мужчина собрал уникальную коллекцию гармоник Другие регионы Мужчина собрал почти три сотни уникальных гармоник из 10 стран мира

Двухсотлетние, царские, маленькие и самодельные: уникальную коллекцию гармоник собрал мастер из города Жашкова в Черкасской области.

В своей коллекции Иван Сухой собрал уникальные гармоники: такие экспонаты – единственные в мире. Тут есть даже гармонь Нестора Махно. За каждым экспонатом, как уверяет мастер, стоит целая история. Самым главным Иван считает то, что все инструменты в коллекции работают. В общем мужчина собрал почти три сотни уникальных гармоник из 10 стран мира.

Ранее мы писали о том, что рукодельница из Черноморска Варвара Гоцуляк уже 20 лет коллекционирует снеговиков самых разных форм и размеров. Их количество исчисляется сотнями, за что женщина попала в Реестр рекордов Украины.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик похвастался коллекцией олимпийских мишек. Ранее мы писали, что киевлянка создает удивительные реалистичные игрушки. Работает Ирина по специальной азиатской технологии, позволяющей создать куклу, максимально похожую на человека.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег коллекционер, мужчина, гармошка, Черкасская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области мужчина собрал уникальную коллекцию гармоник". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мастерица из Киева создает уникальные куклы

7 марта, 15:27

Стоимость куклы ручной работы варьируется от пяти до 40 тысяч гривен

Ретро-мода: вырос спрос на видеокассеты VHS

18 февраля, 15:40

Если вы до сих пор храните старые кассеты VHS, то на них можно заработать

Мужчина нашел на секонд-хенде невероятную вещь: фото

7 декабря 2018, 09:00

Житель Нидерландов разбогател благодаря этому

Нож Чикатило, "Космический самовар" и "Слезы комсомолки": одессит устроил в квартире Музей Совка

30 ноября 2018, 06:30

Весь музей, вплоть до обоев и выключателей, состоит из предметов советской эпохи

Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Наталья Холоденко о новом возлюбленном: «Мы вместе около года»

Месси: никогда фаны чужой команды мне еще не аплодировали

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»