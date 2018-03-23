В Черкасской области отец до полусмерти "убаюкал" дочь

Мужчина так "успокаивал" трехмесячного ребенка, что едва не убил девочку

В Черкасской области мужчина так успокаивал собственного ребенка, что малышка оказалась в больнице с серьезными травмами, которые угрожают ее жизни.

Инцидент произошел в селе Шендеровка, когда 19-летняя мать ушла за продуктами в магазин, а девочка начала плакать. При этом отец не придумал ничего лучшего, как несколько раз встряхнуть и ударить крохотного ребенка по голове.

В результате ребенок оказался в реанимации с множественными переломами черепа и давать прогнозы по ее состоянию врачи не решаются. Мать отказалась говорить с журналистами, а вот отца задержала полиция – ему грозит до восьми лет за решеткой.

"Были установлены на теле младенца телесные повреждения. Проведенными оперативно-розыскными действиями установлено, что к избиению ребенка причастен 26-летний отец", – рассказал Олег Мищенко, начальник Корсунь-Шевченковского районного отделения полиции.

В свою очередь, задержанный признался, что у него сдали нервы.

"Баюкал в коляске, брал на руки, пел ребенку, но она не реагировала на это, не удержал нервы, подошел к ее комнате, нанес ребенку около четырех ударов по лицу", – сказал он.

Ранее мы писали о том, как в Василькове, Киевской области, ученики сняли на видео учителя физики школы №9. В конце своего урока преподаватель, не стесняясь в выражениях, грубо ругает одного из учеников.

"Ты — с*ка! Ты — тварь! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот поганый! Ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор! Ты (неразборчиво) играешь. Г*вно! Дрянь!".

Уже у школьной доски педагог не умолкает: "Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Смотри, какое из себя строит! Встань, с тобой разговаривают! Зас*анец!".

При этом сидящие в классе дети улыбаются и посмеиваются.

Также стали известны подробности жуткого двойного убийства в Павлограде, где 11-классник убил 30-летнего мужчину, его 4-летнего сына, и тяжело ранил 35-летнюю беременную женщину.