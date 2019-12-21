В Черкасской области повредили дамбу из-за немецкого танка

Теперь местные жители боятся, что их дома затопит вода

В селе Оситная Черкасской области вспыхнул скандал из-за немецкого танка.

Общественная организация повредила дамбу в селе, чтобы поднять из-под воды военную технику времен Второй мировой войны – немецкий "Тигр". Люди напуганы: плотину может прорвать, поэтому воспрепятствовали дальнейшим раскопкам. Но копатели говорят, что имеют все необходимые разрешения, а дамбу после работ обещают капитально отремонтировать.

Немецкий танк "Тигр" затонул в этих прудах в 1943 году. В советское время здесь построили дамбу. Она соединяла села. Но два месяца назад, ночью, экскаватором разрыли плотину, пытаясь достать военную технику.

Видео, где трактор копает дамбу, крестьяне сняли на мобильный телефон. Люди вызвали полицию.

"Общественная организация "Герои не умирают" пришла туда с целью поиска немецкого танка, который там утонул. Разрешительных документов у них не было, и в связи с этим мы и прекратили их действия", – рассказал начальник Христиновского отдела полиции Сергей Ненахов.

Экскаватор арестовали, а на одном из участков дамбы появилась четырехметровая пропасть, огороженная сигнальной лентой. Люди, хоть и боятся, а все равно – здесь ходят.

"Дети тоже хотят здесь пройти, потому что им так быстрее идти в школу. Боятся, что оно, не дай Бог, провалится, и ребенок погибнет, ну очень боятся", – говорит о настроении односельчан жительница села Оситная Яна Гупенко.

"Вот кому надо отсюда туда пройти, это надо нам обходить аж возле Максимовки, или в центре села. Это займет час времени, если для старого человека", – жалуется местный житель Сергей Качан.

В сельском совете говорят: общественная организация обращалась к ним за разрешением на раскопки. Но тогда – отказали.

"Мы написали в соответствующие инстанции, послали ходатайство, письма, для того, чтобы выяснить, имеем ли мы право предоставить такое разрешение. И получили ответ, что кроме государственных организаций никто не имеет права эти работы выполнять", – объясняет секретарь Оситнянского сельсовета Тамара Рыжий.

Делом заинтересовались и экологи. Говорят: по документам на раскопки общественная организация нарушила множество пунктов.

"Планировался подъем техники на апрель месяц, а по факту работы выполняли в ноябре. Если это гидросооружение, была необходима проектная документация, соответственно согласованная", – говорит начальник управления экологического надзора в Черкасской области Александр Позняков.

Но председатель общественной организации Василий Мартыненко по телефону объяснил "Сегодня": разрешение на раскопки получил у Министерства культуры. Танк хотел отдать в музей или продать в Германию. А на вырученные средства помочь семьям погибших на востоке страны солдат.

"Если немецкая сторона заинтересована, и он в нормальном состоянии, я думаю, так говорят, говорили некоторые мои знакомые, что он может стоить от пятисот тысяч долларов и выше", – рассказывает председатель общественной организации "Герои не умирают" Василий Мартыненко.

Василий Мартыненко будет подавать иск в суд. Говорит: даже если ему не позволят получить танк, дамбу он отремонтирует. Экологи уверяют – если этого не сделать к весне, плотину может прорвать, и село поплывет.

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