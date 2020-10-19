В Черкасской области протестуют против карантина: какие требования выдвинули

В городе Смела Черкасской области, которая входит в "красную зону", местные жители вышли на акцию протеста против карантина. Люди требуют не закрывать детские сады и разрешить им работать.

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Об этом сообщает "Суспільне Черкаси".

По данным СМИ, около сотни жителей собрались под городским советом. Также на акцию протеста пришли предприниматели. Они просят не запрещать им работать во время карантина.

/ Фото: Суспільне

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По словам городского головы Смелы Алексея Цибко, 19 октября пройдет внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Там должны решить, какие именно ограничения будут действовать.

Сейчас в Смеле 747 человек болеют COVID-19, из них 124 человека госпитализированы. С начала эпидемии заразились 1256 человек, из них 509 человек уже выздоровели.

Напомним, ранее в Полтаве отказались ужесточать карантин. И. о. мэра заявлял, что все учреждения будут работать в обычном режиме.

Как известно, ослабить карантин в Украине все еще не готова ни одна область.

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