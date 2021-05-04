В Чернигове четверо детей отравились грибной похлебкой: двое скончались (обновлено)

В Чернигове детей из многодетной семьи госпитализировали с отравлением – двое умерли – что известно о семье

В Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением. Двое из них, 8-месячный Виктор Алексеенко и его пятилетняя сестра Алина, умерли. Их похоронят 4 мая.

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Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

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Родители рассказали, что накануне накормили детей картошкой с грибами. Детей госпитализировали 27 апреля. Через три дня умерла 5-летняя девочка, а еще через два дня ее маленький брат.

Сейчас за жизни их брата и сестры врачи борются в столичном Охматдете. Они до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации.

Как пишет "Суспильне", это дети из села Александровка Добрянской общины.

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Главный врач детской больницы Александр Карета отметил, что малыша привезли уже в коме. Токсины отравили организм младенца и внутренние органы отказали.

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Отмечается, что дети живут в многодетной семье. Всего их пятеро. Семья уже была в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Полиция начала уголовное производство.

Напомним, ранее на Донбассе в доме нашли без сознания семью. Ребенок и отчим скончались, не приходя в себя. Предварительная причина смерти – отравление.

Кроме того, в детсаду Харьковской области отравились дети. Троих малышей, которым еще не исполнилось трех лет, госпитализировали в больницу.