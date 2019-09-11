В Чернигове депутат горсовета сбил мужчину на пешеходном переходе

В Чернигове депутат городского совета на внедорожнике сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в регионе.

ДТП произошло вечером 10 сентября в одном из спальных районов города. Как выяснилось, чиновник сбил пешехода, который переходил проезжую часть по "зебре". Водитель, по заключению врачей, был трезв.

Пострадавший оказался местными жителем. Пешехода с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение)", – рассказали в полиции и отметили, что виновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Херсонской области суд вынес приговор депутату Голопристанского городского совета, который три года назад на автомобиле насмерть сбил женщину-пешехода и сбежал с места аварии.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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