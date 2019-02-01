В Чернигове для уток построили домики на берегу реки

Один такой домик стоил городу почти пять тысяч гривен

В Чернигове для уток построили домики на берегу реки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44e/236/5c544e236b84d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44e/236/5c544e236b84d.png 2019-02-01T15:55:00+02:00 Другие регионы Один такой домик стоил городу почти пять тысяч гривен

В Чернигове на берегу реки Стрижень построили специальные домики для уток. Приглянулись ли пернатым новые жилища – узнавали журналисты "Сегодня".

Утиные домики очень понравились местным жителям. Теперь сюда стали чаще приходить семьи с детьми. Но то, что понравилось людям, утки не оценили: пернатые сидят в стороне, а в сами дома не заходят. Один такой домик стоил городу почти пять тысяч гривен, а установили их в городе шесть.

Как рассказал "Сегодня" кандидат биологических наук Александр Федун, уткам не нужно особых условий для жизни и для отдыха после плавания им достаточно было бы установить небольшую платформу или бревно. Единственное, что действительно уткам жизненно необходимо для зимовки – это водоемы, которые не замерзают, а в Чернигове таких хватает. А домики с заботливо постеленной соломой уже оценили бездомные собаки.

А в Днепре местные жители опасаются за стаю уток, живущую на местном озере. Пернатые так и не улетели в теплые края, а водоем сковывает лед. Когда озеро замерзнет полностью – птицам угрожают голод и хищники.

Ранее мы писали о том, что в Ровно массового гибнут голуби. Тела птиц десятками находят вблизи водоемов, в городских парках и скверах. Ветеринары начали расследование, а по городу ходят слухи об инфекции.

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