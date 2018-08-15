В Черкасской области начались облавы на охотников-нарушителей

В Черкасской области начались облавы на нарушителей правил охоты. За несколько дней на Днепре патрульные составили около десяти протоколов. Также стражи порядка проверяют наличие разрешений на оружие и плавсредства.

Многие охотники отказываются проходить тест на наличие алкоголя, а некоторые не имеют при себе необходимых документов: "Документы на лодку есть у вас? – Да. – Покажите, пожалуйста. – На берегу покажем. – Тогда вы не имеете права сейчас находится за рулем данной лодки. Вас берем на буксир и тянем к берегу".

Некоторые лодки идут с огромной перегрузкой, и, вместо пяти человек, берут на борт десяток людей.

И это лишь первые результаты водных рейдов, которые полицейские проводят совместно со специалистами Укртрансбезопасности. За несколько дней уже составлено около десяти протоколов – за управление транспортом в нетрезвом состоянии, а также вынесено множество устных предупреждений владельцам лодок.

"Основные нарушения, которые есть у охотников – это забывают разрешения, забывают брать контрольные карточки на отстрел дичи. В состоянии алкогольного опьянения человек может не понять, может перепутать, может в камышах перепутать, что там дичь, выстрелить по человеку, по собаке, это приводит к тяжким последствиям", – объяснил Ярослав Горовенко, заместитель командира роты Патрульной полиции Черкасской области.

За подобные нарушения грозит штраф в 2500 гривен. Стражи порядка направляют материалы в суд, а рейды планируют проводить до конца ноября, пока будет продолжаться сезон охоты на пернатую дичь.

Напомним, что в Украине сезон охоты на пернатую дичь стартовал 11 августа. Отстреливать разрешено голубей, перепелов, лысух и диких уток.

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