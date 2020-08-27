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В Чернигове мужчина изнасиловал девушку в туалете "Макдоналдса"

27 августа, 14:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

На крики жертвы прибежали сотрудники ресторана, которые вызвали копов

В центре Чернигова насильник напал на несовершеннолетнюю девушку прямо в туалете ресторана.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию об изнасиловании копы получили около восьми часов утра 27 августа.

Оказалось, что 27-летний житель Куликовского района напал на 17-летнюю девушку в туалете. Крики жертвы услышали сотрудники заведения, которые и вызвали полицейских.

Стражи порядка прибыли на вызов уже через считанные мгновения. Они задержали злоумышленника и передали его следственно-оперативной группе полиции.

Как выяснилось, подозреваемый ранее уже отбывал срок за имущественное преступление. Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований, было открыто уголовное производство по статье "изнасилование несовершеннолетней".

В случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 12 лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу, а мать ребенка защищала мужа.

Также напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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изнасилование Чернигов насильник

Источник: Сегодня

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