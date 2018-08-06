В Чернигове установили сразу два национальных рекорда

Сегодня, 01:24

Официальное название рекорда " Самое большое количество двойняшек-близнецов на одной локации"


Сто пар двойняшек и близнецов в одном и том же месте, в одно и то же время. В Чернигове установили сразу два национальных рекорда: наибольшее количество близнецов на одной локации и самая большая разница в возрасте между парами двойняшек.

Годовалых сестричек Арину и Стефанию можно отличить только по цвету платьев. У Ариши – розовое, у Стефы – голубое. Мама близняшек к празднику готовилась.

В центре Чернигова просто двоится в глазах. Все пришли, чтобы установить национальный рекорд.

"Официальное название рекорда " Самое большое количество двойняшек-близнецов на одной локации" – сто пар. Черниговский рекорд. А также было достижение национального масштаба – самая большая разница самой старшей и самой младшей пар близнецов или двойняшек – тоже на одной локации", – говорит Виталий Зорин эксперт Национального реестра рекордов.

Самая младшая пара близнецов – трехмесячные малыши. Самым старшим – Натлье и Ольге – по шестьдесят девять.

Собрать столько близнецов и двойняшек в одном месте и в одно время оказалось проще, чем планировали. Рассчитывали хотя бы на пятьдесят пар, а откликнулись в два раза больше. Организаторы не ожидали, что в Чернигове столько близнецов.

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И для участников рекорда стало открытием то, что их так много.

Всех близнецов и двойнят пересчитали и проверили документы. Ровно сто пар. Национальный рекорд установлен. Его участники надеются: в следующем году их станет еще больше.

Между тем, в Китае состоялась свадьба двух пар идентичных близнецов.

А в США две сестры-близнецы родили сыновей в один и тот же день в соседних палатах одной и той же больницы.
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Источник:

"Сегодня"

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