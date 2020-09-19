Под Черниговом экс-чиновник ОГА украл 800 тысяч грн на ремонте больницы

Присвоенные деньги были выделены также на содержание дорог

В Черниговской области правоохранители разоблачили экс-чиновника облгосадминистрации, который организовал схему для присвоения более 800 тыс. гривен из бюджета.

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Как сообщила пресс-служба Нацполиции, к организации преступной схемы причастны бывший начальник одного из управлений Черниговской ОГА и руководитель субъектов хозяйствования.

Отмечается, что чиновник присвоил деньги, выделенные на ремонт терапевтического корпуса областной больницы, очистных сооружений в селе Киселевка под Черниговом, а также на содержание автомобильных дорог. Злоумышленники вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

/ Фото: Нацполиция

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Экс-руководителю управления Черниговской ОГА, трем директорам и бухгалтеру коммерческих структур сообщено о подозрении по статьям: "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "служебный подлог".

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Дорога, которую должны были содержать / Фото: Нацполиция

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Правоохранители проверяют выполнение работ на других объектах.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

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А в Харькове крупный чиновник ОГА попался на миллионной взятке.

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