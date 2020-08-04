В Харькове на миллионной взятке попался крупный чиновник ОГА (фото)

Директор одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации был задержан на получении неправомерной выгоды в размере 1,32 миллиона гривен.

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Как сообщили на официальной Facebook-странице Национального антикоррупционного бюро, мужчина обещал "решить вопросы" предпринимателя.

"В обмен на деньги чиновник обещал "помочь" частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" чиновник определил в 2200 гривен за подключение каждого киловатта мощности", - говорится в сообщении.

Директора департамента ОГА задержали. Сейчас решается вопрос объявления ему о подозрении.

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"Детективы НАБУ предпринимают необходимые действия для установления всех обстоятельств совершения преступления", - заверили антикоррупционеры.

Напомним, ранее в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке.

Также в столице задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевсовета.

О том, как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

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