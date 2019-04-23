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В Черниговской области селяне протестуют против предпринимателей

Сегодня, 19:11

Предприниматели вспахали землю, которую местные используют как пастбище


В селе Локнистое Черниговской области крестьяне поднялись против фермеров из-за земельных паев. Как выяснилось, предприниматели вспахали землю, которую селяне используют как пастбище и для заготовки сена. Люди не верят, что трактор заехал на их территорию случайно и требуют наказать виновных. Кто же виноват – узнавали журналисты "Сегодня".

Как говорит депутат сельского совета, предприниматели выбрали лучшие земли сельского совета, на которых люди все время косят коров. Пахали землю, как говорят местные, ночью. Когда это заметили, все село бежало на поле – спасать свое.

Люди показывают "Сегодня" государственные акты на землю. Говорят, эти паи для них – единственный способ выжить, ведь пасут здесь коров и продают молоко. Пообщались мы и с представителями фермеров. Те показали на плане несколько паев и говорят, что владельцы сдали их им в аренду. Но эти участки разбросаны по всему полю и не исключено, что фермеры могли задеть и чужие земли.

Владельцы земли, между тем, обратились в полицию и договорились дежурить на пастбище.

Ранее мы писали о том, что в случае введения рынка земли в Украине, ВВП страны вырос бы на 1,6%. Согласно прогнозам Всемирного банка, если бы в Украине отменили мораторий, цены на продажу земли выросли бы до 3–3,5 тыс. долларов за га по сравнению с нынешними 1–1,5 тыс. долларов.

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Тег земля, протесты, селяне, фермеры, Черниговская область

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