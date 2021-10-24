В Черниговской области погиб 16-летний парень. Его знакомого подозревают в убийстве

В селе Семеновка юноша упал с высоты собственного роста спиной на бетон, он скончался на месте

В Черниговской области убили подростка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области 17-летнего подростка подозревают в убийстве по неосторожности. По предварительным данным, из-за него погиб 16-летний мальчик.

Об этом пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк, пишет "Суспильне".

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По версии копов, ночью с 23 на 24 октября на крыльце у дома культуры в Семеновке поссорились 17-летний и 16-летний юноши. Старший мальчик дернул младшего за одежду и тот упал с высоты собственного роста спиной на бетон.

В результате падения подросток получил травмы, от которых он погиб. Медики пытались реанимировать парня, но он скончался на месте происшествия.

Полиция Новгород-Северского района объявила 17-летнему парню о подозрении в убийстве по неосторожности. Теперь ему грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.