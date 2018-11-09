В Черниговской области полиция задержала группу опасных преступников

Сегодня, 13:26

Один из задержанных находился в розыске в Хмельницкой области за надругательство над могилой


В Черниговской области правоохранители задержали группу разбойников, которых разыскивали несколько месяцев. 

Еще в конце августа трое молодых людей в балаклавах напали на супругов-предпринимателей в Нежинском районе области. Преступники ворвались в дом, связали хозяев скотчем, били и вымогали от них деньги. После этого мужчины забрали из дома пострадавших несколько тысяч гривен, драгоценности и документы на квартиру.

Как оказалось, нападающие – не местные. Мужчины работали на агропредприятии в соседнем селе и собирали там овощи. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

"У задержанных изъяты доказательства их преступной деятельности. А именно – оружие, а также наркотические средства", – рассказал Сергей Брыль, спикер Нацполиции в Черниговской области.

Кроме того, у преступников нашли личные вещи потерпевших в результате разбойного нападения. Также известно, что один из задержанных находился длительное время в розыске по Хмельницкой области за совершение надругательства над могилой.

Напомним, недавно во Львовской области задержали вооруженную банду. Как оказалось, четверо мужчин в течение дня совершили ряд нападений на местных жителей. 

Добавим, что по информации полиции, за последние полгода в суд было направлено 108 уголовных постановлений относительно организованных групп и преступных организаций
ограбление, нападение, задержание, Черниговская область , разбойники

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