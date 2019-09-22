В Черниговской области вандалы повредили памятники погибших воинов АТО

Фото: susidy.city

В городе Мена Черниговской области вандалы на кладбище повредили памятники погибшим воинам АТО. Фото лица погибших зарисовали белой краской. Об этом сообщает местное издание "Соседи city".

Инцидент произошел за сутки до Дня города.

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"Городской глава Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям Мены с просьбой помочь найти преступников. И даже пообещал денежное вознаграждение тому, кто укажет на вандалов", - говорится в сообщении.

Напомним, в населенном пункте Седнев Черниговской области осквернили памятную доску скончавшемуся в прошлом году Герою Украины и борцу за независимость страны Левку Лукьяненко. Как сообщил военный капеллан, священник Екатерининской церкви Чернигова Евгений Орда, это случилось спустя всего несколько часов после ее открытия.

Ранее в Кременчуге Полтавской области неизвестные вандалы разбили мемориальные доски бойцу АТО и герою Небесной Сотни Дмитрию Шевченко, установленные на стене школы.

Кроме того, ранее в августе в Новограде-Волынском вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

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