В Черниговской области возмущенные жители обещают перекрыть дорогу
Люди недовольны тем, что транспортники изменили единственный автобусный маршрут к их поселку
Из-за нововведений транспортников купить продукты или лекарства жители поселка Астра могут только в ближайшем районе Чернигова. Чтобы к нему добраться, людям приходится преодолевать почти 3 километра пешком. Участок сообщения присоединили к другому местному рейсу, а тот ходит редко.
Люди уверены, что маршрут сократили из-того, что он невыгоден перевозчикам. В черниговской мэрии объясняют, что автобус к Астре ездит, а изменилось лишь его направление. Но жители Астры настроены решительно. Говорят – будут требовать возврата старого маршрута и готовы даже перекрыть дорогу.
Кроме того, не так давно в Мелитопольском районе Запорожской области ветераны боев на Донбассе и жители одного из сел перекрыли трассу, выражая свое недовольство графиком маршруток, курсирующих в Мелитополь.
Также ранее на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста. Местные жители протестовали против коррупции в правоохранительных органах.
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