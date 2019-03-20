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В Черниговской области возмущенные жители обещают перекрыть дорогу

Сегодня, 14:52

Люди недовольны тем, что транспортники изменили единственный автобусный маршрут к их поселку

В Черниговской области возмущенные жители обещают перекрыть дорогу Другие регионы Люди недовольны тем, что транспортники изменили единственный автобусный маршрут к их поселку

В Черниговской области жители поселка Астра грозят перекрыть одну из дорог. Причиной недовольства людей стало то, что транспортники изменили единственный автобусный маршрут, который направлялся в населенный пункт. Теперь к поселку им приходится добираться пешком. Почему так произошло и как на жалобы местных реагируют чиновники – узнавали журналисты "Сегодня".

Из-за нововведений транспортников купить продукты или лекарства жители поселка Астра могут только в ближайшем районе Чернигова. Чтобы к нему добраться, людям приходится преодолевать почти 3 километра пешком. Участок сообщения присоединили к другому местному рейсу, а тот ходит редко.

Люди уверены, что маршрут сократили из-того, что он невыгоден перевозчикам. В черниговской мэрии объясняют, что автобус к Астре ездит, а изменилось лишь его направление. Но жители Астры настроены решительно. Говорят – будут требовать возврата старого маршрута и готовы даже перекрыть дорогу.

Кроме того, не так давно в Мелитопольском районе Запорожской области ветераны боев на Донбассе и жители одного из сел перекрыли трассу, выражая свое недовольство графиком маршруток, курсирующих в Мелитополь. 

Также ранее на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста. Местные жители протестовали против коррупции в правоохранительных органах.

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Тег транспорт, дорога, протест, перекрытие, Черниговская область

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