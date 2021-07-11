В Черновцах произошло ДТП с патрульными – авто перевернулось на крышу, а копы в больнице

У полицейских сотрясения головного мозга / Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером, 10 июля, у Черновцах работники службы охраны полиции попали в ДТП – двое правоохранителей получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

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"Правоохранители установили, что в тот вечер работники УПО, получив сообщение о срабатывании сигнализации в одном из домов в Черновцах, двигались по улице Главной с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на вызов. На улице Южно-Кольцевой 58-летний водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал спецсигналы служебного автомобиля и не предоставил ему преимущества в движении" , – сообщили в полиции.

В результате столкновения двух транспортных средств служебный автомобиль перевернулся, а двое инспекторов Управления полиции охраны получили телесные повреждения. У правоохранителей сотрясения головного мозга.

Ведется следствие. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области произошла крупная дорожная авария с пригородной маршрутке Киев – Песковка, в результате которой она перевернулась вместе с пассажирами.

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Напомним, в прошлом месяце в Буче произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки, где пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Кроме того, месяц назад страшная авария произошла на 32-м км автодороги Киев – Харьков – Довжанский – легковой автомобиль вьехал в отбойник на повороте в аэропорт "Борисполь".

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности