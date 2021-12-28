В Черновицкой области пьяный мужчина обстрелял остановку с людьми

Правоохранители задержали подозреваемого

Виновник инцидента был пьян и не смог объяснить свой поступок/Фото: Нацполиция, коллаж: "Сегодня"

В Черновицкой области 32-летний мужчина обстрелял остановку с людьми из окна автомобиля. Правоохранители задержали его.

Об этом сообщает Нацполиция Черновицкой области.

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Детали инцидента

По информации полиции, инцидент произошел 24 декабря в селе Иживцы. В полицию позвонил 43-летний мужчина и сообщил, что неизвестный совершил обстрел запинки общественного транспорта с людьми. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Виновника инцидента нашли

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель поселка Берегомет Черновицкой области. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить своего поступка. В полиции открыли производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали.

"По ходатайству следователей полиции Вижницкий районный суд избрал меру пресечения задержанному в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 148 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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