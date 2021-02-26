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В Херсоне крымские татары провели акцию: готовят обращение к Зеленскому (видео)

26 февраля, 19:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мероприятие длилось около часа

В Херсоне в день седьмой годовщины оккупации украинского Крыма Россией крымские татары вышли на акцию "Крым – это Украина". Начал ее Меджлис.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Представители Меджлиса подготовили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем просят сохранить культурную и религиозную самобытность крымских татар, укрепить обороноспособность юга Украины, в частности Херсонской области.

Видео: Сегодня

Акция прошла мирно и длилась меньше часа.

Горы, море и ностальгия. Подкаст "Сегодня", в котором признаемся в любви Крыму:

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Напомним, во время еще одной тематической акции в Херсоне активисты повесили и сожгли чучело президента России Владимира Путина.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что полуострову пора возвращаться домой и обратился к крымчанам на двух языках.

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Крым Херсон оккупация Владимир Зеленский крымские татары оккупация Крыма
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