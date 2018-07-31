В Херсоне мужчина плеснул неизвестное вещество женщине в лицо: появились фото

Сегодня, 12:26

Пострадавшую с ожогами госпитализировали в больницу. По предварительным данным, злоумышленник использовал кислоту


Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

В Херсоне мужчина облил лицо женщине неизвестным веществом, в результате чего пострадавшая получила ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Установлено, что примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил жидкость, предварительно кислоту, в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу", – говорится в сообщении.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает злоумышленника. Предварительная правовая квалификация инцидента – ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Кроме того, правоохранители рассказали, что злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь.  

Напомним, недавно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад облила вероятную любовницу мужа кислотой. Пострадавшая получила 76% процентов ожогов тела. 

Ранее мы рассказывали, что 21-летнюю модель Решам Хан и ее двоюродного брата Джамиля Муктара в Лондоне неизвестные облили кислотой 21 июня 2017 года. После этого случая девушка была уверена, что обречена на затворническую жизнь. Но счастливый случай и сила воли помогли ей преодолеть все препятствия, выжить и вновь стать красавицей.
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