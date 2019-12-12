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В Херсонской области чиновник миграционной службы брал взятки у нелегалов: подробности

12 декабря, 11:19

На каждом мигранте мужчина зарабатывал около 1000 долларов

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Херсонской области руководителя одного из районных подразделений Управления государственной миграционной службы в регионе разоблачили в систематических взятках от нелегалов.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, чиновник брал деньги у иностранцев за ускоренную легализацию и невыдворение из страны. Стоимость "услуг" взяточника зависела от платежеспособности мигрантов, но в среднем составляла около 1000 долларов с человека.

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Фото: СБУ

Чиновника задержали с поличным рядом с местом работы. Он получил 20 тысяч гривен взятки от гражданина одной из стран Центральной Азии. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства.

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