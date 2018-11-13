В Херсонской области легковушка насмерть сбила пожилую женщину

В Новой Каховке в Херсонской области легковушка Volkswagen Passat, за рулем которой находился 20-летний юноша, насмерть сбила 72-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 12 ноября на одном из перекрестков города. На момент наезда 72-летняя местная жительница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка погибла на месте. Водителя легковушки уже задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства аварии на данный момент выясняются.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.