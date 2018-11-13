В Запорожье на Набережной произошло ДТП: опубликованы фото

На запорожской дороге не смогли разминуться Opel и ЗАЗ

В Запорожье утром 13 ноября на Набережной магистрали произошла авария – дорогу не поделили ЗАЗ Vida и Opel.

Как сообщает издание IPnews со ссылкой на очевидца событий, в результате ДТП оба транспортных средства получили серьезные повреждения, однако, судя по отсутствию медиков на месте инцидента, обошлось без пострадавших.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства столкновения.







Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.