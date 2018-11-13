В Запорожье на Набережной произошло ДТП: опубликованы фото

Сегодня, 11:44

На запорожской дороге не смогли разминуться Opel и ЗАЗ

Фото: ipnews.in.ua
Фото: ipnews.in.ua

В Запорожье утром 13 ноября на Набережной магистрали произошла авария – дорогу не поделили ЗАЗ Vida и Opel.

Как сообщает издание IPnews со ссылкой на очевидца событий, в результате ДТП оба транспортных средства получили серьезные повреждения, однако, судя по отсутствию медиков на месте инцидента, обошлось без пострадавших.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства столкновения.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, Запорожье, ЗАЗ, Opel

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