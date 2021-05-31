В Херсонской области мальчик упал с дерева и накололся на штырь: его прооперировали

В Каховском районе Херсонской области подросток накололся на металлический забор. На место вызывали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Вечером 30 мая в селе Любимовка 13-летний мальчик упал с дерева и накололся ногой на металлический штырь забора. Прибывшие на место медики вызвали спасателей. Они вырезали металлическую часть забора и доставили ребенка к авто скорой помощи.
/ Фото: ГСЧС
После этого подростка госпитализировали.
"В течение всей спасательной операции парень держался очень мужественно. Следующую работу спасатели завершили уже в реанимационном отделении Каховской центральной городской больницы", – рассказали в ГСЧС.
Медикам пришлось еще более тщательно срезать остаток металлической конструкции. Затем пострадавшего прооперировали.
Напомним, в Одессе ребенок на детской площадке наткнулся на штырь и попал в реанимацию.
Кроме того, под Черкассами на восьмилетнего мальчика рухнули футбольные ворота.