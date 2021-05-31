Українська
$ 27,5
33,39
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Херсонской области мальчик упал с дерева и накололся на штырь: его прооперировали

31 мая, 15:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Медики не смогли самостоятельно помочь ребенку и увезти в больницу, поэтому вызвали спасателей

В Каховском районе Херсонской области подросток накололся на металлический забор. На место вызывали спасателей.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вечером 30 мая в селе Любимовка 13-летний мальчик упал с дерева и накололся ногой на металлический штырь забора. Прибывшие на место медики вызвали спасателей. Они вырезали металлическую часть забора и доставили ребенка к авто скорой помощи.

/ Фото: ГСЧС

Реклама

После этого подростка госпитализировали.

В тренде
Выманивал на дорогу и охотился: в Черновцах парень стрелял в уличных собак (видео)

"В течение всей спасательной операции парень держался очень мужественно. Следующую работу спасатели завершили уже в реанимационном отделении Каховской центральной городской больницы", – рассказали в ГСЧС.

Медикам пришлось еще более тщательно срезать остаток металлической конструкции. Затем пострадавшего прооперировали.

Напомним, в Одессе ребенок на детской площадке наткнулся на штырь и попал в реанимацию.

Кроме того, под Черкассами на восьмилетнего мальчика рухнули футбольные ворота.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)Украина
Легкие сгнили: в Житомире скончался мужчина, которому медики отказали в помощи
Легкие сгнили: в Житомире скончался мужчина, которому медики отказали в помощиДругие регионы
За две недели с COVID потеряла квартиру: пенсионерку обманула близкая подруга
За две недели с COVID потеряла квартиру: пенсионерку обманула близкая подругаДругие регионы
Объели за ночь дерево. В Черкасской области нашествие насекомых (видео)
Объели за ночь дерево. В Черкасской области нашествие насекомых (видео)Другие регионы
Побежал за собакой и исчез. Под Черкассами развернули спецоперацию, чтобы найти мальчика (видео)
Побежал за собакой и исчез. Под Черкассами развернули спецоперацию, чтобы найти мальчика (видео)Другие регионы
"Укрзализныця" назначила еще два поезда к морю: куда и когда поедемТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять