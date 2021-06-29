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В Херсонской области нацгвардеец бросился под поезд. Что известно

29 июня 2021 13:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В день гибели 20-летний юноша покинул без разрешения часть, сослуживцы говорят, что ему это было несвойственно

Вблизи села Киселевка Херсонской области 20-летний боец Национальной гвардии Украины бросился под пассажирский поезд Одесса-Харьков.

Как сообщает Херсон онлайн, он получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

В части, где проходил службу погибший, происшествие назвали "шоком". По словам сослуживцев, конфликтов у него не было, офицеры также не имели к нему претензий.

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Известно, что в день гибели юноша покинул часть без разрешения и поехал в родную Билозерщину, где и покончил с собой. Предполагается, что причиной самоубийства могли быть домашние проблемы или ссора с девушкой.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд Одесса – Киев.

Также напомним, в пригороде Одессы мужчина бросился под поезд.

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