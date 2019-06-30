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В Херсонской области нашли повешенной 9-летнюю девочку

30 июня, 15:26

Полицейские занялись расследованием трагедии

Ребенка спасти не удалось. Фото: socportal.info
Ребенка спасти не удалось. Фото: socportal.info.

В Харьковской области девятилетняя девочка покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Белозерского района. Как выяснилось, вчера около 18:00, мать девочки пришла домой и обнаружила, что дверь в ванную закрыты изнутри. Женщина позвала на помощь мужа, и они вместе выбили дверь – тело их дочери висело на дверной ручке.

Как сообщил руководитель районной полиции Александр Гайдук, сейчас копы опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей.

"Предварительная правовая квалификация п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой самоубийство", – рассказали в полиции и отметили, что ведется следствие.

Ранее в Николаевской области покончил жизнь самоубийством девятилетний мальчик.Трагедия произошла в одном из сел Новоодесского района.

Напомним, не так давно под Харьковом мужчина застрелил сына, а после этого покончил с собой. По предварительной информации, в момент совершения преступления 61-летний мужчина был пьян.

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Тег расследование, погибла, самоубийство, девочка, Херсонская область

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