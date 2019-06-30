В Херсонской области нашли повешенной 9-летнюю девочку
Полицейские занялись расследованием трагедии
В Харьковской области девятилетняя девочка покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Белозерского района. Как выяснилось, вчера около 18:00, мать девочки пришла домой и обнаружила, что дверь в ванную закрыты изнутри. Женщина позвала на помощь мужа, и они вместе выбили дверь – тело их дочери висело на дверной ручке.
Как сообщил руководитель районной полиции Александр Гайдук, сейчас копы опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей.
"Предварительная правовая квалификация п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой самоубийство", – рассказали в полиции и отметили, что ведется следствие.
Ранее в Николаевской области покончил жизнь самоубийством девятилетний мальчик.Трагедия произошла в одном из сел Новоодесского района.
Напомним, не так давно под Харьковом мужчина застрелил сына, а после этого покончил с собой. По предварительной информации, в момент совершения преступления 61-летний мужчина был пьян.
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