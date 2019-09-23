В Херсонской области подрались депутаты: появились подробности

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В Херсонской области во время празднования Дня села Правые Саги подрались экс-депутат Евгений Рищук и депутат Олешковского райсовета Роман Чухалов. Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев в Facebook.

"Срочно выехал в Олешковской район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рищук избил депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook, Богдан Ковалев

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Чухалов, он обеспечивал музыкальное оформление на празднике.

"Находился там и Евгений Рищук. Поздно вечером, уже после завершения праздника, он ко мне подошел и вызвал для разговора. Мы отошли, и Рищук неожиданно для меня нанес мне два удара в голову. Я упал. Когда очнулся, понял, что лежу на земле, а с меня стаскивают Рищука", – сказал Чухалов.

По его словам, депутат был нетрезв, а причиной для такого его поведения могли быть разногласия в видении различных вопросов жизни района.

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"Ранее мы общались, спорили, но серьезных конфликтов между нами не было. Возможно, под влиянием алкоголя Рищук решил выяснить отношения со мной руками", - отметил депутат Олешковского райсовета и добавил, что возможно, у него сотрясение мозга.

В пресс-службе полиции Херсонской области сообщили, что инцидент произошел поздно вечером 22 сентября.

"22 сентября около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Имена участников драки в полиции не называют, но согласно биографии Рищука, ему сейчас 42 года.

"По данному факту Олешковским отделением полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, не так давно в Кривом Роге в горсовете подрались депутаты. Конфликт произошел между между депутатом от "Оппозиционного блока" Виктором Артюхом и Александром Смалием из группы "За успешный Кривой Рог".

А в Николаеве во время заседания внеочередной сессии городского совета неизвестные ворвались в зал и облили фекалиями депутатов.

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