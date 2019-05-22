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В Кривом Роге полиция расследует драку депутатов горсовета

22 мая, 18:40

Одному из них досталось по шее

Фото: Pixabay

Полиция Кривого Рога расследует произошедшую сегодня в здании горсовета драку двух депутатов.

Как сообщает Первый городской, конфликт возник между между депутатом от "Оппозиционного Блока" Виктором Артюхом и Александром Смалием от группы "За успешный Кривой Рог". Депутат Смалий якобы заявил, что его оппонент мешает ему работать. После чего ударил последнего в голову и в шею. Виктор Артюх попытался ответить, но Смалия закрыли собой коллеги-соратники.

Участники конфликта.

В пресс-службе Криворожского отдела полиции сообщили, что на место драки народных избранников правоохранителей вызвали очевидцы. Полиция начала расследование по статье 125 "Лёгкие телесные повреждения" Уголовного Кодекса Украины. После проверки деталей происшествия производство могут переквалифицировать.

Как сообщалось, возле Кривого Рога сегодня произошло смертельное ДТП с полицейскими.

Также мы сообщали, что во время предвыборного телеэфира нардеп Барна напал на представителя команды кандидата Зеленского.

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Тег депутаты, драка, Кривой Рог, горсовет

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