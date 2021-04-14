На границе с Крымом проходят масштабные учения украинских силовиков: фото

Служба безопасности Украины в Херсонской области проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Силовики работают в районе морской прибрежной зоны региона, а также возле временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В учениях участвуют подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Нацполиции и Госслужбы специального транспорта.
В СБУ пишут, что учения проводят в максимально приближенных к реальным условиям.
Во время отработки заданий под охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры области: морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорта, мосты и газодобывающие башни.
Напомним, недавно вблизи оккупированного Крыма провели учения артиллерийские и танковые подразделения, которые отбивали прорыв условного противника.
Также отметим, что Россия перебрасывает десантные и артиллерийские катера в Черное море под предлогом проведения учений.
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