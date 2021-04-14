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На границе с Крымом проходят масштабные учения украинских силовиков: фото

14 апреля, 18:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

ВСУ проводит антитеррористические учения в Херсонской области – силовики работают с объектам критической инфраструктуры

Служба безопасности Украины в Херсонской области проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Силовики работают в районе морской прибрежной зоны региона, а также возле временно оккупированного Крыма.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В учениях участвуют подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Нацполиции и Госслужбы специального транспорта.

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В СБУ пишут, что учения проводят в максимально приближенных к реальным условиям.

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Во время отработки заданий под охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры области: морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорта, мосты и газодобывающие башни.

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Напомним, недавно вблизи оккупированного Крыма провели учения артиллерийские и танковые подразделения, которые отбивали прорыв условного противника.

Также отметим, что Россия перебрасывает десантные и артиллерийские катера в Черное море под предлогом проведения учений.

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СБУ силовики учения Херсонская область
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