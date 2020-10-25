В Херсонской области в бюллетени не внесли одного из кандидатов

Полиция Херсонской области по состоянию на 18:00 воскресенья, 25 октября, открыла одно уголовное производство и составила 11 административных протоколов за нарушение избирательного законодательства. Всего в полицию области сегодня поступило 132 заявления о возможных нарушениях.

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Об этом говорится в сообщении полиции в Facebook.

Также сообщается о 53 фактах нарушений избирательного законодательства, зафиксированных в Херсоне.

Что касается уголовного производства, то глава отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь сообщила "Укринформу", что уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины открыто из-за нарушения избирательного законодательства в Геническом районе, где в бюллетенях не была напечатана фамилия одного из кандидатов.

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Кроме того, в полиции уточнили, что среди сообщений о нарушениях:

21 – о незаконной агитации,

20 – о незаконности проведения опроса "5 вопросов Президента",

9 – о конфликтных ситуаций на УИК,

7 – о подвозе избирателей на участки,

6 – о подкупе избирателей,

5 – о повреждении или выноса бюллетеней,

2 – о фотографировании избирательных бюллетеней.

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Каждое сообщение тщательно прорабатывается.

Напомним, в Николаевской области задержали по подозрению в фальсификации выборов группу лиц, которые участвовали в голосовании за определенного кандидата и определенную политическую партию в Киеве и Киевской области.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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