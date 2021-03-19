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В Хмельницком объявили "лайт-локдаун": что запрещено

19 марта, 00:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти областного центра ввели новые ограничения из-за коронавируса

Городские власти Хмельницкого приняли решение усилить карантинные меры – новые ограничения вступят в силу 22 марта.

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Об этом сообщает портал НГП, ссылаясь на заместителя городского головы Романа Примуша.

Начиная со следующей недели, в областном центре:

  • запрещены все массовые мероприятия, включая культурные и спортивные;
  • приостановлена работа всех внешкольных кружков;
  • учителя и педагоги начинают работать дистанционно;
  • вузам рекомендуют тоже перейти на дистанционную форму обучения.

Новые ограничения не затронут работу общественного транспорта, детских садов, учреждений торговли и ресторанного бизнеса.

Однако, если ситуация с распространением COVID-19 продолжит ухудшаться, в Хмельницком могут ввести новые ограничения.

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На сегодняшний день, по словам Примуша, загруженность "ковидних" больниц в Хмельницком составляет 80%.

А 17 марта в Хмельницком было зафиксировано 272 больных COVID-19 – это суточный антирекорд за все время эпидемии.

Напомним, что за последние сутки в Украине выявили 15 053 новых случая инфицирования коронавирусом.

Кроме того, начиная с выходных, локдаун объявлен и в Киеве. Новые строгие ограничения ввели с 20 марта до 9 апреля.

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карантин Хмельницкий коронавирус COVID-19 локдаун
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