В Хмельницком поймали мужчину, который "сливал" логины и пароли интернет-пользователей

В Хмельницком киберполицейские разоблачили злоумышленника, который торговал в интернете персональными данными украинцев.

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Как рассказали в пресс-службе МВД, житель областного центра сперва проверял полученную информацию на факт соответствия сведений для входа на различные вебресурсы. А после распространял полученные данные на закрытых форумах и в одном из популярных мессенджеров.

Во время досудебного расследования полиция установила факт распространения им базы данных, где были сведения о 2,8 млн авторизационных данных учетных записей.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации".

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Ранее мы сообщали, что в Telegram продавали персональные данные украинцев.

Также напомним, в Днепре в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах крупной клиники. Среди информации, которая оказалась в открытом доступе, – списки больных COVID-19.

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