В Киеве задержали крымчанина, который из ревности зарезал знакомого своей девушки

Мать пятерых детей познакомилась с парнем в Киеве, и он переехал к ней жить

Фото: Добрев

В Киеве сотрудники уголовной полиции Чудновского отделения полиции Житомирской области задержали 23-летнего крымчанина, который обоснованно подозревается в совершении убийства 41-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, преступление было совершено 1 октября в селе Жеребки, около полуночи.

О произошедшем убийстве в полицию сообщила 14-летняя девушка: она и еще четверо детей – ее братья и сестры, находились в доме в момент совершения преступления.

Как выяснили полицейские на месте происшествия, в доме живет 40-летняя женщина и пятеро ее детей – 15-ти, 14-ти, 11-ти, четырех и одного года. В тот вечер на кухне происходило застолье, в котором участвовали три человека: хозяйка, ее сожитель и знакомый.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора из-за ревности, и в ходе стычки один из них схватился за нож. В итоге, женщина получила резаные раны лица, а 41-летний мужчина, житель города Бердичева, получил смертельный удар в область сердца. Агрессивный сожитель с места происшествия сразу же убежал.

"Я познакомилась с ним во время работы в Киеве. Между нами возникли отношения, и он вместе со мной переехал в село. У нас родился сначала сын, а позже и дочка. Однако конфликты между нами возникали постоянно из-за его ревности. Кроме того, он не хотел и не собирался работать, а потому время от времени наведывался ко мне. Большую часть времени мы жили без него", – призналась потерпевшая.

Сотрудники уголовной полиции установили круг общения и связей мужчины в столице, и 17 октября смогли его задержать в одном из нежилых домов на окраине Киева, где он скрывался от стражей порядка.

"Мужчина кардинально изменил свою внешность и уже имел на руках билеты на утро следующего дня, для возвращения назад, на юг. Потому встреча с нашими сотрудниками для него была настолько же нежелательной, как и неожиданной", – признался начальник Чудновского отделения полиции Алексей Гнатюк.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

На время поисков подозреваемого дети были изъяты и помещены в медицинское учреждение. Сейчас социальные службы работают с матерью, выясняя, может ли она самостоятельно содержать и воспитывать пятерых детей.

Напомним, ранее в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу о гибели годовалого ребенка в декабре 2016 года, когда женщина на 11 дней бросила в запертой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Суд вынес приговор: горе-мать получила восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненного лишения свободы.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

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