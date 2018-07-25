В Кировоградской области на микроавтобус с людьми упал столб: появились фото

В городе Александрия в Кировоградской области, в которой не так давно произошло жуткое ДТП, во время сильного ливня электрический столб рухнул на микроавтобус с людьми в салоне. Об этом сообщает местное издание "Моя Александрия".

Инцидент произошел 24 июля на улице Кировоградское шоссе, 133. Во время инцидента в салоне находились три человека: 31-летний водитель, его мать и тетя. Люди травм не получили, но оказались надолго заперты в салоне, пока электрики отключали напряжение.

Причиной обрушения опоры стала ветка дерева, которая упала на провода и натянула их. Под нажимом бетонная конструкция не выдержала.

Напомним, 21 июля в Кривом Роге легковой автомобиль ВАЗ врезался в электропору. В результате аварии пострадал водитель и ребенок, находившейся в легковушке.

А на улице Шевченко в Харькове произошло ДТП с участием пьяного водителя. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб: автомобиль перевернулся на крышу.

Кроме того, 18 июня в Киеве на улице Заболотного, 31, произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Водителю "Газели" стало плохо от жары, и он выехал с дороги в столб.







