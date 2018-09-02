В Кировоградской области разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Сегодня, 08:53

Девушка ушла из дома 24 августа до сих пор не вернулась

Фото: www.kirovograd.net
Фото: www.kirovograd.net

В Кировоградской области разыскивают 17-летнюю Диану Хриненко, пропавшую больше недели назад. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Девушка ушла из дома в селе Субботцы 24 августа и не вернулась домой. Сейчас пропавшую разыскивают сотрудники олиции, спасатели, военнослужащие Нацгвардии и представители общественности. Кроме того, совещание с местными правоохранителями по розыску Дианы провел первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Подчеркиваю, вы должны в кратчайшие сроки установить местонахождение пропавшего ребенка. Вся собранная информация должна быть тщательно проанализирована. Вы должны воспроизвести каждую минуту событий того дня. Малейшая деталь может помочь в поисках девушки", – отметил Аброськин.

Как сообщает местное издание "Весь Кировоград", Диана Хриненко исчезла по дороге с празднования Дня Независимости. Около полуночи девушке на мобильный телефон звонил ее парень, который сейчас проходит службу в ВСУ, и услышал звуки борьбы.

Кроме того, недалеко от дома пропавшей был нашли разбитым ее мобильный телефон и следы крови. Служебная собака взяла след, но у трассы он оборвался.

Не так давно на окраине села Бондарцы Житомирской области нашли тело 20-летней пропавшей жительницы Житомира.

Как сообщалось, в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 41, обнаружили труп женщины. Тело нашли в лифте на восьмом этаже.
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