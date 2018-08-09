В Житомирской области нашли тело пропавшей 20-летней девушки

Сегодня, 14:32

Неделю назад девушка, по словам матери, ушла из дома и не вернулась

Фото: zhzh.info
Фото: zhzh.info

На окраине села Бондарцы Житомирской области нашли тело 20-летней жительницы Житомира, пропавшей неделю назад. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Около 16:00 8 августа в Житомирское районное отделения полиции поступило сообщение об обнаружении на окраине с. Бондарцы прикиданного строительным мусором тела неизвестной женщины. Полицейские установили, что погибшая – без вести пропавшая 20-летняя жительница Житомира", - говорится в сообщении.

В полицию заявление о ее розыске поступило 6 августа. По словам матери пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. На момент поступления сообщения об исчезновении девушка, как сейчас установлено, уже была убита. На данный момент тело направили для проведения экспертизы и установления причин смерти.

"Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц", – отметили в полиции.

Напомним, 31 июля в Одесской области, в лесополосе возле курортного поселка Сергеевка нашли обгоревшее тело женщины. 

Как сообщалось, в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 41, обнаружили труп женщины. Тело нашли в лифте на восьмом этаже.
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