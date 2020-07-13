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В Кировоградской области женщина выдавала себя за жену погибшего военного: как ее наказали

13 июля, 12:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемая зарабатывала на трагедии

Жительница Кировоградской области выдавала себя за гражданскую жену погибшего военнослужащего и получала соцвыплаты. Обманным путем она завладела 1,2 млн гривен госпомощи.

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Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, подозреваемая предложила сестре погибшего похоронить украинского защитника по своему месту жительства. Сестра воина согласилась, так как находилась в затруднительном положении.

Позже, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, подозреваемая получила справки о том, что она якобы проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка. На основании указанных справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя. Это позволило ей получить компенсационные выплаты.

Женщина нанесла ущерб Министерству обороны Украины на 1,2 миллиона гривен. В ходе досудебного расследования в суд заявили гражданский иск о возвращении этих средств.

"Обвинительный акт относительно 32-летней женщины по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины направлен на судебное разбирательство. Следствием собрано достаточное количество доказательств вины женщины. Сейчас дальнейшую ее судьбу будет определять суд", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Минфине отчитались о "войне" с "бумажными нуждающимися".

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Также мы сообщали, что почти 70 тыс. украинцев получали субсидии на оплату "коммуналки" по нескольким адресам одновременно.

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мошенничество прокуратура аферисты военнослужащие соцвыплаты кировоградская область министерство обороны

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