Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Краматорске у избирательного участка обстреляли автобус

15 ноября, 18:35

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Мужчина в балаклаве выскочил из-за здания школы и начал стрелять из оружия для пейнтбола

Во время местных выборов в Краматорске возле одного из избирательных участков из оружия для пейнтбола обстреляли микроавтобус.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба городского отдела полиции Краматорска.

В полицию обратился водитель автомобиля "Газель", который стоял у одного из участков. По словам мужчины, к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской.

Как отмечает гражданская сеть ОПОРА, мужчина в балаклаве выскочил из-за здания школы №30 и сделал 23 выстрела пулями с краской в припаркованный автобус.

Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников события.

В тренде
Храм вместо ресторана: в Тернополе бизнесмен переделал заведение, чтобы работать на выходных
Реклама

Как пишут местные СМИ, данная "Газель" могла организованно подвозить избирателей в интересах одного из кандидатов в мэры Краматорска.

Напомним, в Закарпатской области полицейские задержали рэкетира, который обстрелял пассажирский микроавтобус. Таким образом он "отомстил" перевозчику, который отказался отдать ему деньги.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция краматорск микроавтобус обстрелы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не хотел одеваться: в Полтавской области воспитательница с криками
Не хотел одеваться: в Полтавской области воспитательница с криками "втрясла" в штаны ребенка (видео)Другие регионы
"Большей глупости я не видел": мэр Черкасс выступил против карантина выходного дняДругие регионы
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбище
В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбищеДругие регионы
Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневно
Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневноУкраина
"Карантин – смерть экономики". Протесты рестораторов накрыли пять городов Украины (фото и видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять