В Краматорске у избирательного участка обстреляли автобус

Мужчина в балаклаве выскочил из-за здания школы и начал стрелять из оружия для пейнтбола

Во время местных выборов в Краматорске возле одного из избирательных участков из оружия для пейнтбола обстреляли микроавтобус.

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Об этом сообщает пресс-служба городского отдела полиции Краматорска.

В полицию обратился водитель автомобиля "Газель", который стоял у одного из участков. По словам мужчины, к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской.

Как отмечает гражданская сеть ОПОРА, мужчина в балаклаве выскочил из-за здания школы №30 и сделал 23 выстрела пулями с краской в припаркованный автобус.

Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников события.

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Как пишут местные СМИ, данная "Газель" могла организованно подвозить избирателей в интересах одного из кандидатов в мэры Краматорска.

Напомним, в Закарпатской области полицейские задержали рэкетира, который обстрелял пассажирский микроавтобус. Таким образом он "отомстил" перевозчику, который отказался отдать ему деньги.

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