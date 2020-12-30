В Кропивницком горела многоэтажка: эвакуировали 28 человек, есть пострадавшие (фото и видео)

В Кропивницком произошел пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали людей из здания, пострадали три человека.

Реклама

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Так, пожар начался в 9-этажном жилом доме семейного типа по ул. Университетской. Там сразу в трех квартирах загорелись бытовая техника и домашние вещи.

В результате пожара пострадали три человека: две женщины и девятилетний мальчик. Они отравились продуктами горения. Сейчас травмированные находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В тренде Ученые выступили против переименования проспекта в Харькове в честь Кернеса

Видео: Сегодня

Реклама

Спасатели эвакуировали 28 человек, из них семеро детей. На фото видно, что людей выводили через подъезд и спускали с помощью пожарной лестницы. Всего к тушению огня привлекли 38 пожарных и 10 единиц техники.

Предварительная причина возгорания – перебои в работе электросети.

Напомним, ранее в Хмельницком загорелась четырехэтажное здание торгового центра. От дыма и огня спасались кто как мог. Пожарные ставили лестницы, чтобы эвакуировать погорельцев.

Кроме того, в Кировоградской области огонь уничтожил жилье многодетной семьи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама