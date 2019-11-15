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В Кропивницком мужчина продает яблоки, которые хранит в общественном туалете

15 ноября, 19:09

Нарушителю грозит штраф

В Кропивницком мужчина продавал яблоки, которые он хранил в общественном туалете. Видео сняли работники инспекции городского совета. На нарушителя составили протокол.

Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.

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Также смотрите, как журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках. Как выяснилось, антисанитарные условия не мешали торговцам продавать мясо и молоко прямо с лотков под открытым небом.

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Так, многие торговцы, завидев камеру, прячут мясо под тряпки и ветки, показывать разрешение на торговлю отказываются в грубой форме. А рядом с ними продавали домашнее молоко и всем желающим дают попробовать – наливают из крышечки на руку. Покупателей здесь хватает, и антисанитария их не пугает. Говорят, что знают этих продавцов несколько лет, а потом не боятся покупать даже без холодильника.

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туалеты яблоки Кропивницкий

Источник: Сегодня

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